Inversió en sostenibilitat energètica, eficiència de l’aigua i equipaments
Amb un pressupost d’1,4 milions
L’ajuntament de Tornabous ha aprovat un pressupost per al 2026 d’1.442.932,91 euros. Les inversions ascendeixen a 398.442,20 euros. Una de les principals intervencions és la fase 1 de millora de l’eficiència de la xarxa de proveïment d’aigua, amb 147.800 euros, que s’executarà en l’EDAP. Inclou la instal·lació de plaques solars i un grup electrogen per garantir el subministrament a la Guàrdia durant els freqüents talls de llum. També es deixarà preparat un sistema de bombatge, tot això finançat amb el PUOSC.
Una altra obra serà la rehabilitació del local social de la Guàrdia, que s’executarà en dos fases. Els treballs contemplen la retirada de la coberta d’uralita, l’adequació de les sortides d’emergència, la renovació del quadre elèctric i la substitució de bigues deteriorades. El pressupost és de 152.146,35 euros, finançat en part per la conselleria d’Agricultura, el PUOSC i fons municipals propis.
Així mateix, l’ajuntament ha rebut una subvenció de l’IEI de 20.000 euros destinada a un projecte de memòria històrica per recuperar antics nius de metralladora del Tossal d’Espígol, vestigis de la Guerra Civil. Finalment, incorpora una subvenció de la Generalitat de 45.000 euros per a la millora de les instal·lacions esportives, unes obres valorades en 55.000 euros.
Els treballs permetran completar la reforma de les piscines amb una caseta per al socorrista dins del recinte, la substitució de suports i dipòsits d’aigua i la renovació de la bomba, mentre que al camp de futbol es retirarà un esglaó de les grades i es desplaçarà part de la tanca perimetral per millorar-ne la seguretat.