Torrons Fèlix rep un Solete de la Guia Repsol per la seua qualitat artesanal
Reconeixement “inesperat però benvingut”
La Guia Repsol va reconèixer el mes de desembre passat amb un Solete Torrons Fèlix, un obrador familiar d’Agramunt que manté viva la tradició del torró mentre amplia la seua proposta amb xocolates selectes. Aquest distintiu, atorgat per experts gastronòmics, posa en relleu aquells establiments únics i amb ànima que destaquen per la seua autenticitat, el seu producte i la seua història, convertint-se en llocs de referència.
Aquesta distinció arriba com una grata sorpresa per al petit obrador, que, amb una llarga trajectòria familiar, ha sabut consolidar-se com un dels noms lligats a la tradició torronaire d’Agramunt.
Zoe Valero, representant de la segona generació familiar que continua el llegat iniciat pels seus pares, explica l’emoció amb què van rebre la notícia: “Va ser totalment inesperat, però molt benvingut. A mitjans de novembre ens van avisar que al desembre es faria públic aquest reconeixement, i quan finalment es va confirmar ens va fer una il·lusió enorme. Per a nosaltres, que treballem a petita escala i amb una filosofia molt artesanal, és un orgull que persones expertes del món gastronòmic apreciïn el nostre esforç i ens situïn al mapa com una parada recomanada a Agramunt.”
Així mateix, Valero comenta que, “des que es va fer públic el reconeixement, hem començat a rebre comandes de diferents punts d’Espanya, que abans no teníem”.
A la comarca de l’Urgell, un altre establiment que manté viva aquesta tasca d’excel·lència és la Pastisseria Vilà de Tàrrega, que forma part del llistat de Soletes de la Guia Repsol des del 2021, renovant la distinció any rere any.