TURISME
El turisme de Lleida preveu tancar el Nadal superant els 60 milions d’euros del 2025
Tots els complexos d’esquí nòrdic han treballat a ple rendiment, mentre que l’any passat no van poder. Després de la plena ocupació per Cap d’Any, els esquiadors comencen l’èxode del Pirineu
El sector turístic de Lleida espera superar el balanç de resultats de la campanya nadalenca del passat 2025, que es va elevar a 60 milions d’euros de volum de negoci, dels quals 45 es van generar a l’entorn de les pistes d’esquí del Pirineu per la venda de forfets, la restauració i altres serveis. Els altres 14,5 milions són l’impacte econòmic a la resta de les comarques lleidatanes tant al pla com en zones sense esquí. El Nadal passat es van vendre 210.000 forfets als complexos hivernals i es van comptabilitzar 80.000 turistes i 255.000 pernoctacions. Segons el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, una de les principals causes que fan preveure millors resultats és que els complexos d’esquí de fons han estat treballant al cent per cent aquests dies, una cosa que no ha succeït en els dos últims anys (vegeu el desglossament). A Tavascan, en canvi, és l’alpí el que no ha obert.
Les previsions d’ocupació s’han complert i del 29 de desembre a l’1 de gener molts establiments van penjar el cartell de complet, sobretot els pròxims a les pistes a les comarques de muntanya.
L’hostaleria va arribar a registrar un 80% els dies previs a Cap d’Any i els balanços són també positius pel que fa a cases de pagès i bungalous, també plens per rebre el 2026, segons Alegre. “A l’espera de comptabilitzar totes les dades passat el dia de Reis, la previsió és més que bona perquè tots els sectors han treballat al màxim.”
A més, al període vacacional nadalenc cal sumar que molts van poder fer pont el divendres 2 i també podran fer-ho avui dilluns 5. Tanmateix, la festivitat de Reis és una data familiar i moltes persones decideixen tornar als seus punts d’origen per veure les cavalcades.
“No obstant, l’ocupació mitjana ha estat d’un 60% durant aquest cap de setmana al Pirineu”, va indicar.
Alegre va voler destacar que també s’ha notat un avançament en les dates de partida davant de l’anunci de l’arribada de mal temps i l’alerta per la borrasca Francis amb la recomanació de precaució a la carretera. Va remarcar que “els esquiadors són persones experimentades acostumades al mal temps”.
A més, també han estat oberts refugis, restaurants, cases rurals pròximes, que han estat ocupades al cent per cent, i tots els clubs d’esquí especialitzats en aquesta modalitat han estat oberts i treballant, va remarcar Obiols.
Les estacions d’esquí de fons que integren la marca Tot Nòrdic (Aransa, Guils, Lles, Virós Vallferrera, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i Tavascan) a les comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Sobirà, han tingut un Nadal complet en què tot ha funcionat al cent per cent, però sense massificar-se, segons va explicar la seua portaveu, Imma Obiols. Les precipitacions que el mes passat es van centralitzar en aquesta zona del Pirineu han fet que tots els complexos puguin obrir els seus circuits en la totalitat dels quilòmetres marcats.
“Les estacions d’esquí de fons necessitem la neu que cau del cel perquè no tenim canons d’innivació artificial. En aquest sentit, les últimes nevades ens han permès acumular gruixos importants” que superen els 10 centímetres a les àrees amb menys neu. Obiols també va fer referència al fet que les dos últimes campanyes, la de 2024-2025 i, sobretot, la de 2023-2024, no van ser bones. “En concret, a la de fa dos anys vam haver de prolongar el forfet de temporada perquè no va nevar i les estacions van estar tancades i la passada es va obrir parcialment”, va puntualitzar en aquest sentit.