SOLIDARITAT
Entreguen 10.000 euros en ajuts a set entitats del Solsonès
La Sala de la Vint-i-Quatrena de Solsona va acollir dissabte l’acte d’entrega dels ajuts socials que promou la Confraria de la Mare de Déu del Claustre. Set entitats socials es van repartir 10.000 euros corresponents a les actuacions que han portat a terme durant el 2024 i el 2025, segons fonts de l’entitat. Aquestes són Amisol, Associació Fènix, Associació GIGA, Volem Feina, Càritas Parroquial, Sol del Solsonès i Càritas Arxiprestal.