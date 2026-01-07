TURISME
Doble rècord turístic per Nadal a Lleida amb 77 milions d’impacte i 285.000 forfets
L’ocupació assoleix una mitja del 71% a tota la província gràcies al bon temps i a les bones condicions de neu a totes les estacions. Més de 140 empreses completen l’oferta de l’esquí
El sector turístic de Lleida va celebrar ahir la millor campanya nadalenca que es recorda, amb unes xifres rècord que la consoliden com la destinació líder de l’Estat en esports d’hivern i naturalesa: 77 milions d’euros d’impacte econòmic a tota la província repartits entre la restauració, serveis i, per descomptat, l’esquí. Va arribar als 285.000 forfets venuts durant totes les festes, superant els registres del 2025 en un 30%. L’anterior rècord de vendes es remuntava a l’any 2010, quan es va arribar als 275.000 abonaments.
Aquestes dades són conseqüència de les bones condicions meteorològiques que han predominat a Lleida des de finals de desembre, i per l’obertura dels gairebé 400 quilòmetres esquiables que les 11 dominis d’esquí de Lleida han posat a disposició dels aficionats, que han respost com mai.
“Hi havia neu a tot arreu”, va explicar ahir el vicepresident del patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, qui va afegir que l’ocupació mitjana als allotjaments “ha arribat al 71%, malgrat que per a Cap d’Any es va arribar a una taxa d’ocupació gairebé total”. Va assegurar que “Lleida és una destinació de referència a l’hivern” i l’esquí és la locomotora de les comarques del Pirineu. “Si aquestes estacions no existissin, l’economia del Pirineu de Lleida seria molt inferior”, va assegurar.
En aquest sentit, Baqueira Beret va informar que 190.000 esquiadors han passat per les seues instal·lacions durant aquesta campanya de Nadal, incloent un pic d’afluència de 20.000 persones el 29 de desembre. Per la seua part, les tres estacions propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll van sumar 78.400 visitants entre les tres.
L’oferta turística de Lleida continua diversificant-se, a més, gràcies a les propostes en cultura, gastronomia i a l’àmplia gamma d’activitats de neu i naturalesa que ofereixen 140 empreses d’oferta complementària a l’esquí.