METEOROLOGIA
El dia de Reis porta el fred més intens de l’hivern a Lleida amb mínimes de 10 graus sota zero
Glaçades generalitzades a les localitats del pla amb temperatures que van arribar als 8,9 sota zero a la Granadella. Mantenen l’alerta per nevades i vent al Pirineu a partir de demà
La demarcació de Lleida va viure ahir, dia de Reis, un dels episodis de fred més intensos dels últims anys, amb temperatures que van descendir fins als 10 graus sota zero en alguns punts del Pirineu i gelades generalitzades que es van mantenir durant més de 15 hores consecutives a la capital lleidatana.
Els pronòstics es van complir i Lleida ciutat es va despertar sota zero, amb una temperatura mínima de -5 graus. Està previst que avui es mantinguin les baixes temperatures encara que s’aniran recuperant durant la jornada.
A la Granadella es van assolir els 8,9 graus negatius, la temperatura més baixa des de desembre del 2005. Les gelades van ser contundents i extenses per totes les comarques, amb temperatures que van oscil·lar entre els menys tres i els menys deu graus a les capitals de comarca, mentre que al Pirineu es van situar entre els -10 i -15 graus (Cap de Baqueira a les 05.30 hores).
A Vielha es van registrar 10,5 graus negatius, al Pont de Suert el termòmetre va marcar els -9,4 graus. La Seu d’Urgell va arribar als 8 graus negatius, igual que Raimat i Maials. A Boí es van assolir els 12,2 graus sota zero, els -11,1 a Bonabé, i la Bonaigua va marcar -10,3 graus. El fred extrem es va accentuar amb ventades i bancs de boira en punts de la Conca de Tremp, la Noguera, Segarra i Solsonès, segons el Meteocat.
Precisament a Guixers hi havia a les nou del matí d’ahir -6,9 graus i a Pinós es va arribar als -3,8. Les gelades van deixar basses d’aigua congelades i la vegetació enfarinada.
Aquest episodi contrasta amb la tendència de reducció de gelades a Lleida segons Aemet. Les dades mostren que el 2025 només es van registrar 25 dies de glaçades quan la mitjana dels últims 30 anys és de 49 dies. Protecció Civil manté l’alerta per nevades i vent al Pirineu, i les temperatures començaran a recuperar-se a partir de demà.
En 24 hores es poden superar gruixos de 20 centímetres de neu a partir de la cota 1.400 a Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. La distribució de la nevada serà de caràcter local i es podrà produir el fenomen del torb en les cotes altes dels complexos d’esquí de Lleida.