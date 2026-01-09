Cotxes elèctrics en pobles petits de Lleida: instal·laran 75 nous carregadors
Inversió d’1,5 milions amb fons Next Generation de la UE
La Diputació destinarà 1,5 milions a la distribució i instal·lació de setanta-cinc punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics previstos en el projecte Naturalment Lleida, una actuació finançada amb fons europeus. Es tracta d’una ampliació significativa del projecte licitat fa un any per a vuitanta-cinc carregadors de bicis i tretze de cotxes elèctrics, que s’ha reforçat davant de l’alta demanda d’infraestructures de recàrrega a tot el territori.
El repartiment dels equips s’iniciarà el mes d’abril vinent, amb l’objectiu de tenir-los desplegats en un termini màxim de tres mesos des de la formalització del contracte. S’han definit com a destinataris principals els municipis petits i de l’àmbit rural, on les grans empreses del sector no solen invertir per falta de rendibilitat. Municipis com Alins, Tarrés, la Baronia de Rialb, Conca de Dalt o Sunyer figuren entre els beneficiaris, garantint que la mobilitat elèctrica arribi també a les zones de muntanya i a les destinacions vinculades a espais naturals i turístiques.
Cada punt serà de càrrega ràpida, amb potències d’entre 60 i 80 kW i capacitat per a proveir de forma simultània dos vehicles. Els equips incorporaran sistema de pagament amb targeta sense contacte, codi QR i es generaran informes d’ús per als ajuntaments titulars. Amb aquesta ampliació, Lleida passarà a disposar d’una de les xarxes públiques més grans de punts de càrrega elèctrica de l’Estat, segons van apuntar des de la corporació provincial.