Cotxes elèctrics en pobles petits de Lleida: instal·laran 75 nous carregadors

Inversió d’1,5 milions amb fons Next Generation de la UE

CHUTTERSNAP / Unsplash

Esmeralda Farnell
Publicat per
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creat:

Actualitzat:

La Diputació destinarà 1,5 milions a la distribució i instal·lació de setanta-cinc punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics previstos en el projecte Naturalment Lleida, una actuació finançada amb fons europeus. Es tracta d’una ampliació significativa del projecte licitat fa un any per a vuitanta-cinc carregadors de bicis i tretze de cotxes elèctrics, que s’ha reforçat davant de l’alta demanda d’infraestructures de recàrrega a tot el territori. 

El repartiment dels equips s’iniciarà el mes d’abril vinent, amb l’objectiu de tenir-los desplegats en un termini màxim de tres mesos des de la formalització del contracte. S’han definit com a destinataris principals els municipis petits i de l’àmbit rural, on les grans empreses del sector no solen invertir per falta de rendibilitat. Municipis com Alins, Tarrés, la Baronia de Rialb, Conca de Dalt o Sunyer figuren entre els beneficiaris, garantint que la mobilitat elèctrica arribi també a les zones de muntanya i a les destinacions vinculades a espais naturals i turístiques. 

Cada punt serà de càrrega ràpida, amb potències d’entre 60 i 80 kW i capacitat per a proveir de forma simultània dos vehicles. Els equips incorporaran sistema de pagament amb targeta sense contacte, codi QR i es generaran informes d’ús per als ajuntaments titulars. Amb aquesta ampliació, Lleida passarà a disposar d’una de les xarxes públiques més grans de punts de càrrega elèctrica de l’Estat, segons van apuntar des de la corporació provincial.

Vint carregadors al Segrià

El Segrià serà la comarca amb més municipis beneficiats per aquesta ampliació i una vintena comptaran amb una estació de càrrega elèctrica per a vehicles. El segueix la Noguera amb 16 municipis i el Sobirà amb vuit. La resta es distribuiran entre les altres comarques lleidatanes.

