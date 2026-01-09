TRIBUNALS
Testimonis avalen els policies que acusen un exalcalde d’Alcarràs
Manel Ezquerra, jutjat ahir per coaccions i amenaces a dos agents, nega les acusacions. Li demanen 6 mesos de multa i una indemnització d’11.000 euros
El jutjat d’Instrucció número 2 de Lleida va celebrar ahir el judici contra Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs i actual diputat al Parlament pel PSC, per un delicte lleu d’amenaces i coaccions a dos agents de la Policia Local d’aquesta localitat del Segrià el 2021, quan ocupava el càrrec de tinent d’alcalde, com va avançar SEGRE dimarts. L’acusat va negar els fets i va dir que va considerar que els agents no van tenir una “atenció adequada”. Per la seua part, l’acusació va demanar sis mesos de multa i una indemnització de 1.738 euros i 9.166 euros per a cada policia, respectivament. Els fets van tenir lloc el 30 de juliol del 2021, quan, segons van declarar els denunciants, representats per l’advocat Dani Ibars, van ser requerits per mediar en una discussió que s’estava produint en ple carrer entre Ezquerra i un altre veí del municipi. “Preteníem mediar entre les dos parts, però el tinent d’alcalde ens va ordenar que arrestéssim l’home amb qui estava tenint l’aldarull”, va assegurar una de les demandants. Els policies van declarar que, en aquest cas, “no era procedent una detenció” i que va ser aleshores quan Ezquerra els va començar a increpar, a insultar i a cridar: “No feu mai res, la vostra actuació és pèssima, esteu acabats”, van relatar. A més, van assegurar que els hauria amenaçat de “suspendre’ns de sou i feina, i d’obrir-nos un expedient disciplinari”, i “parlava fora de si”. “No era la primera vegada que feia aquestes coaccions”, va explicar una denunciant. Els agents es van desplaçar a la comissaria i van avisar l’aleshores alcalde, Jordi Janés (de Junts, que governava en coalició amb Ezquerra), i el cap de la policia local, Ramon Bernat. Una vegada allà, “van continuar els insults per part d’Ezquerra i jo vaig patir un atac d’ansietat”, explica la denunciant.
El relat dels agents va ser corroborat per quatre testimonis, entre els quals Janés i Bernat, que van mantenir que “els policies havien tingut una actitud cordial i la intenció de calmar la situació”, i que la tensió entre les parts implicades “va anar pujant” una vegada a comissaria. Després dels fets, els dos policies van estar de baixa laboral 55 i 290 dies respectivament, i també van declarar que van haver d’abandonar el cos policial d’Alcarràs.
Pel que fa a Ezquerra, va defensar que “sempre he estat defensor de l’ordre, li tinc molt respecte a la policia com a representant polític que soc”, i va negar “qualsevol acusació que se m’atribueixi”. Fins i tot va admetre que “estic sorprès que hàgim arribat aquí, a aquesta situació de mentides”. Així mateix, va assegurar que els agents li tenen “animadversió per la meua posició, perquè quan formava part de l’ajuntament, em va tocar suspendre un augment de sou”. Paral·lelament, l’advocada d’Ezquerra, Magda Vila, va afirmar que el fet “que algú sigui enutjat no és punible”, i va afegir que no hi ha proves “que la baixa dels agents es pugui atribuir als fets d’aquell dia”, i va demanar l’absolució.