‘Dones i Territori’, una jornada dedicada al vi i al lideratge femení, a Vilanova de Meià
La Fundació Coma de Meià, a Vilanova de Meià, inaugurarà el 17 de gener vinent el nou cicle Dones i Territori, una iniciativa que naix per tal de reconèixer i visibilitzar el paper de les dones que impulsen i transformen el món rural. El cicle pretén crear espais de trobada i reflexió en què l’experiència vital, el coneixement professional i la mirada femenina dialoguin per construir un nou relat del territori. La primera jornada, titulada Dones que fermenten futur, girarà al voltant del vi com a expressió de paisatge, cultura i identitat, i prendrà aquesta beguda com a metàfora d’una manera de fer.
El programa inclourà un dinar maridatge conduït pels xefs Carlota Claver, del restaurant La Gormanda, i Sergi de Meià. Hi participaran viticultors com Sílvia Roca (Celler Miquel Roca), Núria Bigorra (El Terrer), Eva Carmona (El Vinyer), Marta Porta (Vall de Baldomar) i Judith Sogas (Celler Rubió de Sols), que compartiran reptes afrontats en el lideratge de projectes vitivinícoles.