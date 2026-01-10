Eth gòlf torne tath punt de gessuda
Er Ajuntament non descarte eth projècte, mès afirme que cau plantejar-lo de nau. Ua iniciativa qu’impulsèc Unitat d’Aran e demorèc en suspens dempús de superar nombroses formalitats
Eth projècte entà bastir un camp de gòlf en Bossòst torne tath caseton de gessuda. Segontes era bailessa d’aguesta localitat deth Baish Aran, Montse de Burgos, de VB (Vesins e Vesies de Bossòst), ei ua bona iniciativa mès “calerà reprener-la de zèro”, pr’amor que demorèc en stand by en 2021, dempús d’arténher eth supòrt dera grana màger part des vesins propietaris des terrens. De Burgos indiquèc qu’en aguest mandat non serà possible perque i a d’autes òbres prioritàries, mès se pòt repensar entà un futur non guaire luenhan.
Era idea de bastir un camp de gòlf en Bossòst siguec der anterior baile, Amador Marqués (UA), en 2017. Aqueth an, eth consistòri, era enterpresa d’engenheria Green Project e era impulsora deth projècte, Pilar Tuneu de Rottier, signèren eth convèni entà desvolopar era escòla e eth camp de gòlf, de 25 ectares e 9 horats, en un principi, damb era prevision d’ampliar-les a 18. Er objectiu ei era dinamizacion economica, ludica e esportiva dera Val, sustot dempús qu’eth Pitch&Putt de Salardú demorèsse inutilizat pes aiguats deth Garona en 2013. Açò harie deth camp de Bossòst er unic d’Aran e eth quatau de Lhèida amassa damb eth de Raïmat, eth deth Solsonès e eth deth Naut Urgelh.
De Burgos remerquèc que, entà repréner era inciativa, calerà tornar a parlar damb toti es proprietaris de finques e trèir a exposicion publica tot eth projècte, damb naues adaptacions. “Me cònste que respècte a toti es requeriments mieiambientaus, autant en çò que respècte ar impacte ambientau, coma as tecniques de regadiu, ei fòrça ben integrat en entorn naturau”, diguec.
Eth darrèr tramit referit ath camp de gòlf se hec en 2021, quan er Ajuntament ac deishèc tot prèst entara signatura des contractes de cession de terrens deth camp de gòlf. Apertien a uns 70 proprietaris e son finques rustiques des Prats dera Lana. Ath delà, era Comission d’Urbanisme dera Val d’Aran aprovèc a darrèrs de 2020 era modificacion des normes urbanistiques de Bossòst, de 1982, e fòrça restrictives, entà ampliar es usatges en sòu non urbanizable e perméter projèctes coma eth camp de gòlf, quan ja hè mès de tres ans que se i trabalhaue.
Segontes era bailessa, cau tornar a demanar era opinion des proprietaris des finques entà saber se mantien eth sòn supòrt ad aguest projècte. De un aute costat, de Burgos incidic en “qu’eth clima d’Aran non ei eth mès idonèu entad aguesta classe d’espòrts ar aire liure. I a fòrça mesi enes que serie glaçat o damb nhèu”. Damb tot, reconeish qu’ei ua oportunitat de negòci entath territòri qu’aurà d’auer en compde mès endauant. Dempús des eleccions de mai der an 2023, era agropacion d’electors Vesins e Vesies de Bossòst e Convergéncia Aranesa barrèren un acòrd de govèrn que deishèc dehòra dera bailia a Amador Marqués (UA), qu’entestèc era candidatura mès votada enes eleccions damb quate còssos. Aguesta darrèra formacion auie governat eth municipi pendent 16 ans.