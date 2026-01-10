PATRIMONI
Troben restes d’un terrat militar a l’església romànica de Vinaixa
Les obres de restauració de l’església de Vinaixa, acabada a començaments del segle XIV i que es tenia per iniciada a mitjans del XII, han localitzat una zona enrajolada que apunta a un origen molt anterior de l’edifici, probablement a l’època de dominació musulmana anterior.
“A l’enderrocar unes sales annexes a l’absis per separar-lo de la muralla ens vam endur la sorpresa que va aparèixer un enrajolat” que “devia ser un terrat, una zona de vida d’un edifici anterior que es va adaptar després per construir l’església”, explica l’alcalde de Vinaixa, Josep Maria Tarragó.
La troballa dona sentit a una escalinata de l’edifici que porta a aquesta zona des de la base i a la utilitat del qual mai no s’havia donat explicació. “Apunta a l’existència prèvia d’un edifici d’ús civil, possiblement a un lloc de defensa o de vigilància”, anota Tarragó.
L’església de Vinaixa és l’única de transició del romànic al gòtic a les Garrigues. La troballa, si es confirmen aquestes tesis, portaria l’origen de l’edifici a uns segles abans.