El consell del Pallars Jussà impulsa un pla per promoure la lectura
Amb activitats a tota la comarca
El consell del Pallars Jussà ha aprovat un pla per fomentar la lectura a la comarca, que té com a objectius contribuir a l’activitat cultural i a l’ús de la llengua catalana. Per a això, buscarà posar en marxa accions que cobreixin tot el territori i que ampliïn el nombre de lectors entre la població. Així ho va anunciar l’ens comarcal, que va indicar que en els últims mesos ja ha posat en marxa 15 iniciatives amb aquesta finalitat. S’han portat a terme amb la participació de sis escoles, sis ajuntaments i la biblioteca pública Maria Barbal.
Aquestes activitats han inclòs sessions de clubs de lectura, conferències, presentacions de llibres, narracions de contes i llegendes, monòlegs i lectures teatralitzades de contes i poemes. S’han desenvolupat en vuit municipis: Abella de la Conca, Conca de Dalt, Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur, la Torre de Cabdella, Salàs, Sarroca de Bellera i Tremp. Aquest projecte s’emmarca en la línia de subvencions del departament de Cultura per al desenvolupament de plans locals i comarcals per al foment de la lectura, que busquen la implicació d’agents culturals, educatius i del sector del llibre.