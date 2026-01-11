Recuperen un antic camí per a ramats entre Boí i Taüll
Les obres tindran un cost de 90.000 euros
L’ajuntament de la Vall de Boí projecta recuperar l’antic camí dels Llanceros de Taüll, que permetrà recuperar una via històrica que va ser clau per a la mobilitat de persones i animals. L’execució de les obres està prevista entre gener i febrer, i suposarà una inversió de 90.183 euros finançats amb fons europeus i una ajuda del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
L’objectiu és facilitar de nou un pas segur per als ramats entre Boí i Taüll, ordenar el moviment de senderistes i reduir l’impacte ambiental a la zona. Les obres preveuen la rehabilitació d’un tram d’uns 700 metres amb actuacions de desbrossament del traçat, la consolidació de la plataforma del camí, la reconstrucció de murs de pedra seca, la instal·lació d’un petit pont i la col·locació de passarel·les de fusta als trams més fràgils.
Els treballs també permetran millorar la convivència entre l’activitat ramadera i l’ús turístic, reduir el risc d’incendis gràcies a les pastures controlades, preservar un element del patrimoni històric de la vall i oferir als visitants un itinerari segur i integrat al paisatge.