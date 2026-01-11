ABANDÓ
Troben dos cadells a Almenar
L’Associació Animalista Almenar va trobar aquesta setmana dos cadells de gos als afores de la localitat, en el que podria ser un cas d’abandó animal. L’entitat va explicar, a través dels seus comptes a les xarxes socials, que busquen una casa d’acollida o adopció. Van afirmar que es tracta de dos femelles, que deuen tenir entre tres i quatre mesos i que creuen que seran d’una mida mitjana quan siguin adultes. Aquestes últimes dos setmanes protectores lleidatanes han denunciat diversos casos d’abandó i fins i tot algun de possible maltractament.