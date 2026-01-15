SEGRE

El Govern i el Conselh Generau acorden reprendre la Taula de mobilitat sostenible de l'Aran a partir del febrer

Buscaran solucions a curt, mitjà o llarg termini per descongestionar la C-28 durant l'hivern

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha entrevistat amb la síndica d'Aran, Maria Vergés, al Conselh Generau d'Aran

En el marc d'una reunió bilateral entre Territori i el Conselh Generau d'Aran, presidida per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la síndica d'Aran, Maria Vergés, han acordat reprendre la Taula de mobilitat sostenible de l'Aran a partir del febrer. La consellera ha dit que s'han de buscar solucions a curt, mitjà o llarg termini per descongestionar la C-28, entre Vielha i Baqueira, durant l'hivern quan l'increment de població visitant és elevat. Pel que fa a l'habitatge, la consellera s'ha compromès a dotar de recursos humans al Conselh Generau i ha dit que ajudaran a finançar la contractació de dos professionals; un arquitecte i un administratiu. L'Aran també disposarà d'un inspector seguir i fer complir la llei d'habitatge.

La síndica d'Aran ha demanat buscar les solucions més adients per descongestionar la C-28 durant l'època d'hivern on esquiadors i treballadors han de pujar a Baqueira. Vergés ha demanat treballar en el desenvolupament competencial en matèria de mobilitat i de manera paral·lela en fer efectives mesures concretes per descongestionar la C-28.

Pel que fa a l'habitatge, la síndica ha parlat del traspàs de manera immediata de temes en aquest àmbit. Vergés ha dit que es treballarà amb els ajuntaments per trobar solars per poder construir.

