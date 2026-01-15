Les Borges Blanques projecta habilitar més de mil places de pàrquing en solars
Oferirà als propietaris cedir-los a canvi de no pagar IBI. Segons el nou pla de mobilitat, que inclou ‘ciclocarrers’ amb prioritat per a bicicletes
L’ajuntament de les Borges Blanques projecta habilitar 1.100 places d’aparcament en solars de la localitat. Per disposar d’aquests terrenys, proposarà als propietaris que els cedeixin de manera temporal a canvi que aquestes finques quedin exemptes de l’impost de béns immobles (IBI). Aquesta és una de les mesures previstes al nou pla de mobilitat del municipi. El document ha iniciat la seua tramitació ambiental davant de la Generalitat després que l’actual equip de govern, en mans de Borges per la República (BxR) i ERC, reelaborés una proposta inicial de l’anterior consistori de Junts.
Les Borges ja té un aparcament al costat de l’institut Josep Vallverdú, els terrenys del qual van ser cedits per un particular a canvi de l’exempció de l’IBI. D’aquesta manera, l’ajuntament habilita places de pàrquing de forma temporal en sòl privat durant la Fira de l’Oli. El pla de mobilitat planteja estendre aquesta pràctica en més de 14.000 metres quadrats i proposa una desena de solars. N’hi ha tres a les avingudes les Garrigues, Jaume I i Onze de Setembre, dos al carrer Borges del Camp, sengles al carrer Joan Maragall, un altre al carrer Castell de Baix i dos al costat de l’institut Josep Vallverdú i la zona de càrrega i descàrrega per a transport escolar.
La proposta de l’ajuntament inclou pavimentar els solars cedits, delimitar places de pàrquing i senyalitzar-los. El pla estima el cost d’obtenir les cessions (que impliquen deixar d’ingressar l’IBI pels terrenys) i habilitar les parcel·les en 1,4 milions d’euros “amb una urbanització modesta”. Els de les avingudes de les Garrigues i Jaume I es plantegen com a aparcaments dissuasius en accessos a la localitat per reduir la circulació de vehicles dins del nucli urbà.
Altres mesures per intentar reduir el trànsit de cotxes es basen a afavorir la circulació de bicicletes. Entre aquestes, destaca la possibilitat d’establir fins a tretze ciclocarrers, que són vies amb un carril central per als ciclistes.
Estan oberts a vehicles de motor, però els ciclistes tenen prioritat i els conductors han d’adaptar la velocitat a la de les bicicletes. Es tracta d’una solució inèdita a Lleida, si bé des de l’equip de govern apunten que no és una de les propostes que consideren prioritàries.