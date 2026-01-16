Els ‘silencis’ de la Segarra es filtren a les aquarel·les de Cesc Farré
CaLagneta acull una mostra que l’artista dedica a la comarca on va nàixer la seua mare
La galeria d’art CaLagneta de Cervera acull fins al pròxim 25 de gener l’exposició Silencis, una mostra de l’artista Cesc Farré. Es tracta d’un aquarel·lista amb projecció internacional, encara que paradoxalment ha exposat poques vegades a Catalunya. Així, és una de les primeres vegades que els seus pares i fills han pogut disfrutar de la seua obra exposada.
Silencis vol ser un homenatge personal a la seua mare, les arrels familiars de la qual es troben a la capital de la Segarra. “Encara que l’artista va nàixer a Terrassa, aquest vincle matern ha marcat profundament el seu imaginari artístic”, va explicar Montserrat Rocaginé, directora de CaLagneta.
L’exposició estableix un diàleg amb el paisatge segarrenc, que Farré aborda d’una manera emocional, plasmant la terra, els rostolls o l’horitzó entre els camps. “Ell treballa habitualment a l’aire lliure, de manera que aquest silenci que proposen els seus quadres també és present en el seu procés creatiu”, va destacar Rocaginé, amb referència a l’autor.
Des del punt de vista tècnic, es pot veure l’experimentació que realitza Farré pintant sobre papers arrugats, la qual cosa li permet generar textures inesperades i resultats plàstics poc convencionals. A aquestes aquarel·les se sumen obres que incorporen grafit, així com algunes pintures a l’oli.
Més enllà de la seua producció artística, Cesc Farré desenvolupa una intensa tasca de formació, impartint cursos i tallers en diferents països. La seua trajectòria compta també amb el suport de marques de referència en l’àmbit artístic, com la firma alemanya Schmincke, que ha creat per a ell un pigment propi, i per la casa de pinzells Da Vinci, que comercialitza una línia amb el seu nom.
Silencis es pot visitar de dijous a diumenge, de 12.00 a 23.00 hores.