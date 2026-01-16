TRÀNSIT
Ferit un motorista al tenir una caiguda a la C-14 a Peramola
Un motorista de 36 anys de Barcelona va resultar ferit a les 13.20 hores d’ahir al caure amb la moto a la carretera C-14 a Peramola. El SEM el va traslladar al CAP d’Oliana amb ferides de diversa consideració. Al lloc també van acudir Mossos d’Esquadra i Bombers. D’altra banda, hi va haver dos persones ferides en un xoc frontal entre dos vehicles a les 13.10 hores d’ahir a la carretera N-123 entre Benavarri i Barbastre (a la imatge). El sinistre es va produir a Olvena.