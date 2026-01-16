Guissona habilitarà nous nínxols al març
L’ampliació de l’equipament funerari aprovat obliga a actualitzar l’ordenança municipal, que també inclou el recinte del nucli agregat de Guarda-si-venes
L’ajuntament de Guissona va aprovar a finals del mes de desembre una modificació de l’ordenança municipal reguladora dels cementiris per afegir els 156 nínxols i 120 columbaris que s’estan construint, a més del cementiri del nucli de Guarda-si-venes. Les obres de la segona fase d’ampliació del recinte funerari, que es van iniciar al novembre, també inclouen la substitució de les cobertes de fibrociment de la part antiga per unes de noves.
Preus
Els preus del dret funerari de les noves sepultures s’han fixat en 1.400 euros per 75 anys als nínxols i 500 euros als columbaris pel mateix període de temps. També es contempla el lloguer per dos anys (144 euros) i cinc anys (360 euros). El consistori confia que siguin operatius a partir del mes de març.
Els nínxols que s’estan construint portaran un acabat de marbre igual per a totes les tombes i que unificarà l’estètica d’aquest espai. L’alcalde, Jaume Ars, va afirmar que l’ampliació “era molt necessària, ja que quedaven molt poques sepultures disponibles”.
L’accés a la zona nova, de 2.173 metres quadrats, es farà per la capella en un nou pas que s’està condicionant i que anul·larà la travessia lateral. Juntament amb els nous sepulcres, també s’habilitarà un petit fòrum per a cerimònies funeràries. La proposta va sorgir d’un treball per part de la taula de cohesió municipal sobre els diferents ritus d’enterrament a les comunitats de la localitat.
Les actuacions de la nova àrea del cementiri les porta a terme Cozubic Constructora per un import de 307.509 euros, mentre que els treballs a les teulades de la part vella tenen un cost de 161.535 euros i van a càrrec d’Ilerbimen SL.