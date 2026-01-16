TRIBUNALS
Un jutge investiga si els Mossos es van excedir a l’aplanar el pas a una firma de renovables
Dos pagesos denuncien que els agents els van coaccionar perquè les màquines de l’empresa entressin a les seues finques. Ni el fiscal ni la Generalitat s’oposen a obrir una causa de drets fonamentals
Un jutge investiga si els Mososs d’Esquadra es van excedir en les seues atribucions quan a l’agost van intervenir a Alcarràs, sense disposar d’una ordre judicial que els encomanés aquesta missió, per facilitar l’accés de les màquines d’una empresa d’energies renovables a les finques de fruiters de dos pagesos per instal·lar les torres d’una línia d’alta tensió.
El jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona ha obert una causa de protecció de drets fonamentals contra la conselleria d’Interior al rebre la denúncia dels agricultors sobre “el desplegament d’un operatiu” policial “a l’efecte d’accedir de manera forçosa” a les finques “sense l’existència d’una ordre administrativa a tal efecte, i sense cap ordre judicial”.
Ni la Fiscalia ni la conselleria d’Interior no s’han oposat a l’obertura del procediment, la resolució del qual marcarà les pautes de les intervencions policials en aquest tipus d’episodis, relativament freqüents a Lleida, en què empreses privades proven d’accedir a terrenys per a la possessió dels quals han desplegat processos d’expropiació però la legalitat dels quals, com ocorre en aquest cas, està pendent de revisió als tribunals. De fet, Interior ja ha remès al jutjat l’expedient amb les actuacions policials que es troben en tela de judici i s’ha personat en la causa.
Els agricultors, defensats per la lletrada Maite Nolla, són propietaris de diverses finques afectades pels projectes de parcs fotovoltaics d’Ignis i Solaria i per la línia elèctrica dissenyada per evacuar-ne la producció, impulsada per Promotors Albatàrrec, firma en la qual estan associades les anteriors.
Contenciós administratiu
Ambdós “han impugnat en la via administrativa i contenciosa administrativa les resolucions administratives que han aprovat les autoritzacions ambientals dels esmentats projectes” i “es neguen a atorgar el seu consentiment perquè es realitzin les obres a les seues finques, fins que no es resolgui el procediment contenciós administratiu”, afirma la denúncia.
Aquell dia, sostenen, els Mossos van desplegar un “operatiu policial desproporcionat i injustificat” en el qual “van amenaçar els denunciants d’arrestar-los si no permetien l’accés a les finques, sense tenir ordre judicial ni mandat” que “ordenés l’execució forçosa d’actes administratius”. Així, van ser denunciats i van arribar a declarar a la comissaria, però el jutjat va sobreseure les actuacions.