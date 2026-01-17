El Grup Escènic Recreatiu de Balaguer torna a escena després de deu anys
Dos representacions de ‘Bojos pel Teatre’
El Teatre Municipal de Balaguer acollirà avui i demà la representació de Bojos pel Teatre, una creació de l’actor, Jesús Agelet, membre de la companyia teatral Els Joglars fins al 2013 al costat d’Albert Boadella, que simbolitza el retorn del Grup Escènic Recreatiu (GER) de Balaguer després de gairebé deu anys de silenci escènic.
La proposta suposa un homenatge al teatre amateur i a la trajectòria de la mateixa companyia, referent durant dècades en la vida cultural de la capital de la Noguera.
Amb Agelet col·laboren Francesc Vilalta i Núria Viola en la direcció d’aquesta interpretació de celebració.
Definida pel seu autor com un trencadís teatral, l’obra reinterpreta fragments d’autors com Shakespeare, Maragall, Sagarra, Espriu o Rostand, construint un collage d’escenes breus que recorren l’ànima de GER i la seua història, amb escenes d’entre cinc i deu minuts de durada. El públic podrà disfrutar d’un mosaic d’escenes interpretades per 27 actors i actrius, que explicaran com si fos un puzle el ressorgir del grup i la seua trajectòria.
L’espectacle combina música, humor, drama, rapsòdia i altres elements escènics, oferint una proposta variada i dinàmica. Les funcions se celebraran aquesta nit a les 20.30 hores i demà a les 18.00 hores.