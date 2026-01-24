Mès de 430.000 € tà reparar eth hilat d’aigua e evitar pèrtes
Priotari entar ajuntament dauant es panes continuades en canerades de fibrociment
Er Ajuntament de Bossòst destinarà mès de 430.000 euros tara retirada de fibrociment e tara reparacion d’un totau de 5.618 mètres deth hilat d’aigua de boca enes següents mesi. Segontes era bailessa, Montse de Burgos, mès dera mitat des conduccions son d’amiant, çò que hè de besonh substituïr-les, pr’amor qu’es pèrtes d’aiguas son continuades, damb es còsti que supòsen aguestes reparacions entàs arques municipaus. De hèt, a prumèrs d’aguest mes de gèr se produsic ua pana ath costat dera plaça dera glèisa e se da era circonstància de qu’eth passat dimars, dia 13, se produsic un aute talh temporau dera distribucion d’aigua de boca pr’amor dera existéncia de diuèrses pèrtes en hilat de baish que requeriren ua intervencion urgenta, segontes an confirmat hònts municipaus, qu’an senhalat que totes aguestes intervencions son tanplan costoses.
Era bailessa remèrque que, ath delà, er amiant ei un producte que s’a de retirar deth hilat d’aigua e des equipaments publics enes pròplèus ans, pr’amor qu’ei contaminant e nociu tara salut. De Burgos indique qu’ei ua intervencion entara qu’an demanat ajudes ara Generalitat a trauès deth Plan Unic d’Òbres e Servicis (PUOSC), pr’amor que se tracte d’ua intervencion costosa.
Era bailessa d’aguest consistòri deth Baish Aran indique que tanben ei previst ampliar era capacitat deth depòsit d’aigua en ua fasa posteriora, ja que er actuau ei petit. A ua capacitat limitada entà aufrir aigua en cas de sequèra o pana, encara que non in’a mancat perque era aigua baishe sense problèmes e s’aumplís sense problèmes, ditz De Burgos. Tot un, se plantege era ampliacion dempús des darrèrs episòdis de sequèra de hè tres ans tà auer pro resèrves e poder distribuïr-la tath pòble pendent tres dies, sustot enes mesi d’ostiu.