“On vam aprendre a llegir, ara envellirem en companyia”
Térmens rehabilita l’antiga rectoria, convent i col·legi del Sagrat Cor com a centre de serveis per a gent gran. Els veïns redescobreixen l’equipament, que obrirà a la primavera
Està previst inaugurar el centre a la primavera. - E. FARNELL
Dimarts es va celebrar la jornada de portes obertes per donar a conèixer l’equipament. - E. FARNELL
Els usuaris recordaven les antigues estances adaptades. - E. FARNELL
“On vam aprendre a llegir, ara envellirem en companyia”
“On vam aprendre a llegir, ara envellirem en companyia”
“On vam aprendre a llegir, ara envellirem en companyia”
“On vam aprendre a llegir, ara envellirem en companyia”
La localitat de Térmens tanca un cercle en la seua història recent amb la rehabilitació de l’antiga rectoria, un edifici que tornarà a obrir les portes a la primavera convertit en un centre de serveis per a la tercera edat en l’àmbit rural. El consistori, que va comprar l’immoble al bisbat, ha culminat les obres de remodelació i l’ha transformat en un espai modern i funcional, pensat per oferir atenció propera i personalitzada als padrins. Coincidint amb la festivitat de Sant Sebastià, patró de la localitat, es va organitzar dimarts una jornada de portes obertes, en la qual desenes de veïns van acudir amb una barreja de curiositat i emoció. Molts havien estat alumnes de l’antic col·legi Sagrat Cor, al mateix emplaçament, que les religioses agustines van gestionar del 1922 al 1964. “Vam venir aquí de nens i ara hi vindrem de grans”, van comentar recordant els temps en què corrien pel centre que reobrirà.
Van explicar com la rehabilitació havia conservat elements originals, rajoles hidràuliques o la capella, avui convertida en sala polivalent. “Serà fantàstic seguir aquí al poble, estar atesos i fer-ho evocant les classes impartides per les monges que van marcar la nostra generació”. “Sol·licitàvem un espai d’aquestes característiques, ja que ens permetrà quedar-nos al nostre entorn habitual i disposar de totes les atencions”, va dir Joan Balcells. Segons Maria Dolors Trullols, “han fet una gran obra i és un emotiu viatge al passat per a molts de nosaltres”.
Un segle després, l’espai torna a complir una funció social, adaptant-se a les noves realitats del món rural i convertint-se en un símbol contra el desarrelament i per preservar la identitat rural. L’edifici va ser originalment el convent de les religioses agustines. La seua construcció va ser possible gràcies a la donació altruista de terrenys i a la col·laboració desinteressada de la població.