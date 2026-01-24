El PSC demana un fons per restaurar habitatges antics
El grup parlamentari reclama al Govern un pla específic per millorar centres històrics degradats. Balaguer defensa l’autovia 2+2 fins a Lleida
El president del grup parlamentari Socialistes-Units per Avançar, Ferran Pedret, va defensar ahir a Balaguer la necessitat d’impulsar un pla específic per a la rehabilitació d’habitatges als nuclis antics dels municipis de l’interior de Catalunya. Va afirmar que aquesta mesura “pot ser una gran oportunitat per a molts dels municipis de la demarcació de Lleida”. Pedret va anunciar que la seua formació portarà al Parlament una proposta de resolució instant el Govern a dissenyar un pla amb els ajuts necessaris per rehabilitar els centres històrics, “tenint en compte la realitat de ciutats com Balaguer i de molts pobles amb centres que pateixen processos de degradació per la seua antiguitat i per la falta d’inversions urbanístiques”.
A Balaguer, Pedret es va reunir amb l’alcaldessa, Lorena González, qui va aprofitar la trobada per reiterar les reivindicacions del consistori que la futura autovia de la C-13 entre Lleida i la capital de la Noguera es projecti com una via de tipus 2+2, amb dos carrils per sentit. “Sabem que el Govern està fent l’estudi informatiu, però des del territori mantenim el compromís ferm que la decisió final contempli aquesta configuració”, va dir González. L’alcaldessa també va posar sobre la taula la necessitat d’abordar la problemàtica de l’habitatge al centre històric de la ciutat, agreujada, va afirmar, per la pèrdua dels ajuts de l’última convocatòria del Pla de Barris, en la qual Balaguer va presentar un projecte que contemplava una inversió de 12,5 milions d’euros. En la primera convocatòria vint municipis s’han vist beneficiats a Catalunya. A Lleida van ser escollits Torrelameu, Solsona, la Pobla, Lleida i la Seu d’Urgell.
El portaveu socialista va avançar que el grup parlamentari presentarà una altra proposta de resolució per “accelerar la millora dels accessos a Menàrguens a la C-12”, perquè les obres puguin començar l’any 2027.
Durant la visita, Ferran Pedret també va visitar la planta de Sorigué, a Menàrguens, així com les antigues trinxeres de Montgai, un espai d’interès pel seu valor històric i memorial. Durant el recorregut, es va reunir amb representants locals per abordar diferents necessitats en matèria d’infraestructures i desenvolupament territorial.