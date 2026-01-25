Ràdio Tremp, en litigi entre el consistori i una empresa
Una emissora privada que es pot escoltar en FM i una altra de municipal que emet a internet utilitzen el mateix nom. Les dos el reivindiquen com a seu
Ràdio Tremp s’ha convertit en una marca en litigi. Dos emissores la utilitzen a la capital del Pallars Jussà i les dos la reivindiquen com a seua. Una és privada, propietat de l’empresa Montcau Produccions SL, i emet en FM. L’altra és municipal i, ara per ara, només es pot escoltar a través d’internet. La primera prova de registrar al seu nom aquesta denominació a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, mentre que l’ajuntament ha presentat al·legacions per impedir-ho.
Les dos parts ara enfrontades van col·laborar en el seu dia per rescatar de l’oblit Ràdio Tremp, una emissora municipal creada el 1983 i que va desaparèixer el 1990. Un contracte entre l’ajuntament i Montcau Produccions va permetre posar-la en marxa de nou el 2017 i va funcionar sota gestió privada fins que es va acabar el contracte, el juny de l’any passat. Va ser aleshores quan l’empresa i el consistori van prendre camins separats i va començar la disputa per la denominació històrica.
L’ajuntament considera que l’empresa només tenia dret a utilitzar el nom de Ràdio Tremp en el marc del contracte municipal i, en els últims mesos, ha requerit sense èxit a firma que deixi de fer-lo servir. “El titular legítim és l’ajuntament”, va afirmar la setmana passada en el ple l’alcaldessa, Sílvia Romero (PSC), en resposta a preguntes d’ERC, a l’oposició. “Si d’altres utilitzen el teu nom, has de dir-los que deixin de fer-ho”, va afegir. Durant la sessió, va explicar que el consistori opta a la seua pròpia concessió de la Generalitat perquè la ràdio municipal torni a emetre en FM.
Per la seua part, el director gerent de Montcau Produccions, David Mir, va argumentar que la productora és la concessionària de la freqüència radiofònica, que la concessió exigia emetre continguts de proximitat en català i que la col·laboració amb l’ajuntament (que pagava 30.000 euros a l’any i va aportar les instal·lacions de l’emissora) era només un dels contractes que la firma mantenia juntament amb altres empreses i ens públics. Va afegir que el consistori no va registrar mai la marca Ràdio Tremp i que l’empresa l’ha utilitzat sense disputa des del 2017. Així mateix, va qüestionar que l’actual emissora municipal pugui reclamar per a si el nom d’una ràdio a l’emetre només a través d’internet. “És un pòdcast”, va valorar.