Benvinguda als tres nascuts el 2025
L’ajuntament de Castellserà va donar ahir la benvinguda als nascuts al municipi durant l’any 2025, un total de tres: Aina, Berta i Haytham. Es tracta d’un acte que es va iniciar precisament fa un any i vol donar la benvinguda als nous petits veïns i agrair a les seues famílies per haver elegit Castellserà com el poble on creixeran. El consistori els va entregar una caixa de fusta personalitzada amb la inicial del nom del nadó, un coixí també personalitzat, un conte, el carnet de la biblioteca, un abonament per a les piscines per al 2026 per als pares, una olivera, un mocador de Castellserà i un paquet de bolquers.