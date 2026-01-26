Tres Tombs reivindicatius
Amb 8 carretes, una quinzena de tractors i elements de la cultura popular local, denuncien la plaga de conills i demanen ràtios més baixes a les aules. També rendeixen homenatge a Gaudí
Tàrrega va celebrar ahir una de les seues festes més antigues, els Tres Tombs de Sant Antoni, una tradició documentada des del segle XIV. La jornada va reunir vuit carrosses, cinc de les quals de centres educatius, que van aprofitar la desfilada per llançar missatges reivindicatius i retre homenatges.
Les escoles Àngel Guimerà i Vedruna van dedicar les seues acolorides carrosses a Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort de l’arquitecte. Per la seua part, l’alumnat del Maria-Mercè Marçal va presentar diferents animals de granja comprimits per denunciar la falta d’espai a centre educatiu i reclamar ràtios més baixes a les aules. L’escola Jacint Verdaguer va posar l’accent en la necessitat i importància del relleu generacional al camp amb uns tractors molt simpàtics, mentre que l’Escola Pia va reivindicar la importància de la feina agrícola.
Una de les carrosses més reivindicatives va ser, un any més, la de la plataforma Pagesos o Conills, que va exhibir la impactant imatge de pistatxers morts penjats d’una pala i en una gran carreta completament rosegats per conills sota els lemes Volem solucions, no subvencions i Ordeig, més fets i menys postureig. També hi va participar Animal Farm, que va oferir un esmorzar popular amb pernil, i es va estrenar Lo Groguet amb el lema Joves amb il·lusió en perill d’extinció.
El pendonista d’aquesta edició va ser el jove pagès d’Altet Oleguer Castelló, de 18 anys i tercera generació d’una família dedicada al cultiu d’ametllers ecològics i cereals. Oleguer va criticar l’excés de burocràcia i va reconèixer que haver estat pendonista és “un gran orgull”.
La desfilada va comptar amb una quinzena de tractors –entre els quals alguns d’antics propietat de Miquel Massana, de Santa Maria de Montmagastell–, un carruatge, cavalls i elements de cultura popular com els gegants, lo Tossino, la Verreta, els Tambors dels Diables Infantils de la BAT i la Targafera.
La festa va començar amb un esmorzar popular (de pagès o xocolate desfet) i la benedicció dels animals de companyia i dels participants en els Tres Tombs. Seguidament, va tenir lloc el tradicional recorregut per la plaça del Carme. A continuació, va tenir lloc el repartiment de l’escudella preparada per Lo Ranxo de Ponts, que va esgotar ràpidament les 150 racions que es van oferir. També hi va haver un mercat de productes alimentaris artesans i de proximitat, jocs infantils de fusta i un vermut musical amenitzat amb l’actuació de Carlitos Miñarro. El president de la Societat de Sant Antoni Abat, Alejandro Domingo, va agrair que “el temps ens hagi respectat la festa” i va reconèixer que “hi ha hagut carretes molt reivindicatives com la de la plataforma Pagesos o Conills que denuncia la plaga de conills”. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va subratllar “la importància de la pagesia per a la ciutat i la comarca, a la qual retem homenatge amb aquesta festa que és alhora un espai de reivindicació del sector.”