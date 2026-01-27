Busquen nou públic per als actes culturals
A través d’una anàlisi per augmentar l’assistència. Presenten la nova agenda cultural, amb més de setanta propostes
L’ajuntament de la Seu impulsa un estudi de públic per augmentar l’assistència als actes culturals. Així ho va anunciar ahir el consistori, que va presentar aquesta acció com una “eina de futur” per “entendre millor la relació de la ciutadania amb la cultura” i “incrementar la participació activa” a la vida cultural del municipi. L’estudi s’ha encarregat a l’empresa local Loocal i forma part del Pla Estratègic de Cultura 2025-30. L’alcalde, Joan Barrera, va assenyalar que l’objectiu final és disposar de dades útils “per orientar decisions futures sobre horaris, formats i estratègies de comunicació, assegurant que la programació respongui realment a les demandes dels usuaris”.
La metodologia d’aquest estudi combina l’anàlisi de dades estadístiques sobre xifres de participació d’actes programats l’any passat amb l’escolta directa a la ciutadania a través de qüestionaris. Amb aquesta finalitat també s’ha elaborat un document per recollir informació sobre els hàbits, horaris preferits, canals de comunicació i dificultats de participació, entre moltes altres preguntes. Les respostes s’analitzaran per detectar patrons i diferències segons els perfils de la població.
Informe de conclusions
El procés culminarà amb un informe de conclusions que es compartirà amb els agents culturals locals durant la pròxima primavera. L’ajuntament pretén d’aquesta manera poder “adaptar la programació” cultural a les demandes actuals dels veïns.
Programació estable
El director de l’àrea de Cultura de l’ajuntament, Albert Galindo, va presentar l’agenda de la programació cultural per al període de gener al juny, amb més de 70 iniciatives. Destaquen 5 concerts, els primers dels quals protagonitzarà Arnau Obiols amb Ocelltambo (31 de gener). La resta anirà a càrrec dels artistes Sombra Alor, Lucía Fumero, Eva Sauret i Kic Barroc, i Marc Miralta. Els espectacles familiars comencen amb El meu pare cremava pedres, de Tian Gombau (28 de febrer). El teatre per a públic adult començarà amb la primera proposta el 5 de febrer amb l’obra Jo dic mai més!, Lazzigags.
Destaquen també propostes d’arts visuals, amb exposicions al centre cultural de Les Monges.