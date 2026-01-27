PROJECTE
Cinc ajuntaments demanen parar la planta de biogàs de la Sentiu
Tàrrega, Bellcaire, Bellpuig, Tornabous i les Borges presenten recursos a Territori i reclamen cautelars. Els promotors encara no han tramitat la llicència d’obres
Els alcaldes de les Borges Blanques, Josep Farran, de Tornabous, David Vilaró, de Bellpuig, Jordi Estiarte, i el primer tinent d’alcaldia de Tàrrega, José Luis Marín, van presentar ahir a Lleida una nova mesura legal per frenar la construcció de la planta de biogàs de CIP a la Sentiu de Sió i van denunciar que l’autorització ambiental que la Generalitat va concedir als promotors al desembre “no respecta supòsits legals de diversa índole”, com les afectacions al sòl agrícola, la fauna, la flora o els elements de patrimoni.
Segons l’advocada Esther Sancho, s’han presentat fins a 45 al·legacions, moltes de les quals relacionades “amb el fet que no es coneix la procedència” de les dejeccions i la matèria orgànica que rebrà la futura planta, de manera que aquests quatre municipis, a banda de Bellcaire, han decidit interposar un recurs de reposició per via administrativa davant de la conselleria de Territori perquè es “replantegi” la seua decisió de concedir l’autorització ambiental al projecte.
“I no només això”, va afegir Sancho, “demanem una mesura cautelar que seria la primera acció legal amb què es demana la paralització del projecte”. L’advocada va explicar que es tracta d’un objectiu factible tenint en compte la “solidesa” del recurs, però va afegir que en cas de desestimació “no descartem accions legals” davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on ja està impugnat el pla especial urbanístic que autoritza la construcció de la planta.
Per la seua part, l’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va mostrar el seu “malestar” pel disseny de la implantació de les plantes de biogàs a Catalunya que, segons la seua opinió, no té en compte “l’excedent real de 312.814 tones de dejeccions” ramaderes a Lleida, ja que les 23 plantes projectades suposarien tractar més de 4 milions de tones, una diferència “desproporcionada”.
A més, l’alcalde de la Sentiu, Josep Torres, va explicar a SEGRE que els promotors del projecte encara no han presentat la documentació necessària per obtenir la llicència d’obres, però va reiterar que el consistori “no podria negar-se” a concedir-la si tots els permisos i urbanístics sobre el projecte estiguin en regla.