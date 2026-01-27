Comerços del Pirineu amb història
Un documental que veurà la llum aquesta setmana recull la història d’onze establiments de la capital de l’Alt Urgell. Repassa el passat del sector i també reflexiona sobre el seu futur, davant de la competència que suposa Andorra i la creixent implantació de grans superfícies
L’Espai Ermengol Museu de la Ciutat presenta aquesta setmana un documental sobre la història del comerç de la Seu d’Urgell. Es donarà a conèixer en un acte públic previst aquest dijous (20.15 hores) a la Sala de la Immaculada i recull el treball d’investigació que ha portat a terme els últims mesos l’economista Amadeu Gallart (alcalde de la Seu entre el 1979 i el 1983), juntament amb Lluís Salses i Javier Galindo.
Gallart explica que aquesta obra audiovisual presenta una mirada més enllà “i convida a la reflexió” sobre el futur del comerç local. “Tots els sectors econòmics tenen una evolució vertiginosa, i el del comerç no és una excepció”, explica. Així mateix, la Seu “està sota la pressió de la competència lliure de taxes del comerç d’Andorra, a més de la de les superfícies comercials de recent obertura”, afegeix.
La iniciativa arriba en un moment en què alguns comerços amb una llarga trajectòria han tancat o estan a punt de fer-ho. Destaca el tancament, el passat 31 de desembre, de la Rellotgeria i Joieria Marsà, que després de prop de 70 anys d’activitat en ple centre històric, al carrer Santa Maria, va tancar les portes de l’establiment per jubilació.
Un any abans va tancar també de forma definitiva una de les botigues més emblemàtiques de la ciutat: Cal Muntó, situada al cor del carrer Major i que sumava més de 125 anys de trajectòria dedicada a la roba i el tèxtil en general. Al documental apareixen els responsables d’onze botigues històriques que continuen obertes al públic. Una és Cal Mestre, amb prop de dos segles d’història.
El vídeo és una producció de KTO Films, per encàrrec de l’Espai Ermengol, i ha comptat amb la col·laboració directa de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.