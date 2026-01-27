Detinguts cinc homes per un robatori amb força en una empresa de la Segarra
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Cervera van detenir el passat divendres cinc homes, d’edats compreses entre els 17 i 29 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.
Els fets van passar pels volts de les 23.30 hores del dijous 22 de gener en una empresa de les Pallargues. Tal i com expliquen els Mossos en un comunicat, uns treballadors de l’empresa es van adonar que en una de les naus hi havia un desconegut amb una eina tipus pota de cabra a les mans i en actitud vigilant. S’hi van acostar per veure que estava fent al lloc. En veure els treballadors l’home va fer uns crits i de dins la nau va sortir un grup de persones, que va fugir corrents del recinte.
Els treballadors van comprovar que havien forçat el cadenat de la porta i dins de la nau estaven apilant uns motors i estris per emportar-se’ls.
Amb la descripció dels lladres i la del vehicle amb el qual havien fugit, els mossos van iniciar una recerca i hores més tard van localitzar i detenir els cinc presumptes lladres, a Cervera.
Els mossos van posar en coneixement de la Fiscalia de Menors la detenció del menor d’edat, la qual va decretar la seva posada en llibertat.
La resta de detinguts, tots ells amb antecedents, van passar el 24 de gener a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia a Cervera.