PATRIMONI
El mal estat de Casa Macià arriba a la Fiscalia
La plataforma ciutadana acusa l’ajuntament d’Alcarràs i la Generalitat de prevaricació i danys per omissió davant de l’imminent col·lapse del bé cultural
La plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya va presentar ahir una denúncia davant de la Fiscalia de Lleida contra l’ajuntament d’Alcarràs i la Generalitat per presumpta inacció administrativa. La mesura sorgeix després d’anys d’advertències sobre el deteriorament de l’edifici protegit, que es troba en risc de col·lapse imminent. Consideren que s’han comès presumptes delictes de prevaricació administrativa i danys per omissió, i esperen que la Fiscalia determini la veracitat de les seues sospites. Un dels portaveus, Ferran Dalmau, va dir que la decisió d’acudir a la justícia s’ha pres després d’un llarg període d’advertències a les administracions responsables, l’ajuntament d’Alcarràs i la Generalitat. Davant de la falta d’actuació administrativa o de qualsevol tipus d’intervenció, han optat per posar en coneixement de la Fiscalia aquests dos presumptes delictes.
“L’objectiu és que es determini la correcció de les sospites i si existeix alguna actuació punible per part de les dos institucions.” Asseguren haver advertit en múltiples ocasions els successius governs, atorgant-los un termini d’actuació que, segons el seu parer, ha arribat al límit. La situació s’ha tornat crítica, especialment després dels episodis de pluges intenses registrats els últims dies, que han accentuat la precarietat estructural de l’immoble.
“El col·lapse podria ser imminent.” Francesc Aran va apuntar que “l’administració, sabedora que la situació és greu, no actua, permetent que es perpetuï una situació antijurídica”. Van afegir que les lleis no permeten que un edifici catalogat pateixi aquest tipus de danys i les administracions han de ser garants del seu compliment. Serà l’autoritat judicial la que hagi de decidir, després de les investigacions oportunes, si s’ha produït aquest delicte.