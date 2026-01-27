Un mil·lenari per divulgar la història i reivindicar la identitat
El poble dona el tret de sortida a un ampli programa d’actes per a totes les edats. Es basa en el primer poble que fa referència a la localitat, del 1026, però existia anteriorment
La imatge del mil·lenari s’inspira en el balcó del castell. - C.SANS
L’església de Sant Miquel es va omplir de veïns el cap de setmana amb la presentació dels actes. - C.SANS
Carles Gascón va explicar detalls de la història. - C.SANS
Un mil·lenari per divulgar la història i reivindicar la identitat
Rutes històriques, presentacions teatralitzades, concerts i projectes amb els alumnes de l’escola Sant Miquel o amb l’esplai de la gent gran. Aquestes són només algunes de les activitats que ha organitzat l’Associació Mil·lenari Peramola per commemorar la celebració dels mil anys d’història de la localitat. Els alumnes del col·legi aprenen aquests dies la història dels personatges històrics més rellevants, com el comte d’Urgell Ermengol II, o el noble Arnau Mir de Tost. Treballen també a les aules detalls del patrimoni actual, entre els quals els noms de les cases, dels carrers i de cada espai públic “perquè se’l sentin seu des de petits”, segons els organitzadors de la commemoració, que assenyalen que aquest és un dels eixos del programa.
Mil·lenni d’història
Aquest municipi situat al sud de l’Alt Urgell, amb tot just 340 veïns censats, té probablement més d’un mil·lenni d’història. L’historiador Carles Gascón contextualitza la data escollida per a la celebració, vinculada a la primera referència documental de la població el 1026. “No vol dir que llavors es fundés Peramola, segurament ja existia”, explica. “Sabem de jaciments arqueològics, les pintures rupestres del Roc de Rumbau, o fins i tot el castell, que ja existia, per afrontar possibles escomeses del sud”, puntualitza.
Pacte
Gascón fa referència al pacte rubricat entre el comte d’Urgell, Ermengol II i Berenguer Ramon I, comte de Barcelona. Està recollit en escrits guardats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Allà es detalla que el castell de Peramola i els voltants, propietat del noble Arnau Mir de Tost, es van oferir com una garantia perquè es complís l’acord.
El mil·lenari té dos símbols. El primer és una imatge creada pel dissenyador Eudald Navarro, que s’ha inspirat en les restes de la barana del balcó del castell de Peramola. L’altre és una banda sonora composta per Miquel Bonillo.