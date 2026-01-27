SEGRE

Pallars Gastronòmic reuneix ja més de 100 empreses

En suma una desena i en total són 63 firmes i 48 restaurants. L’associació presenta les noves actuacions del 2026

Els participants a Pallars Gastronòmic, amb els nous membres. - PALLARS GASTRONÒMIC

Pallars Gastronòmic, el col·lectiu d’empreses i entitats que impulsen el projecte culinari del Jussà i el Sobirà, s’ha reunit a Santa Engràcia, al municipi de Tremp, per donar la benvinguda a una desena de nous restaurants, productors i elaboradors adherits.

Tots s’han compromès a utilitzar i promocionar els productes pallaresos i la restauració local, i a portar a terme una sèrie de bones pràctiques en política laboral i gestió de residus. Amb les noves incorporacions, estan integrats per 63 empreses agroalimentàries i 48 firmes de restauració del Jussà i el Sobirà.

També el recolzen associacions professionals i entitats públiques com els ajuntaments de Tremp i Sort, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Geoparc Mundial de la Unesco Orígens. A més, s’afegeix a l’estratègia del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació a través de la marca Gust de Lleida.

Primer any d’existència

La jornada va servir per presentar les accions en el primer any d’existència que han inclòs tres encontres professionals gastronòmics dedicats al vi del Pallars, l’oli de muntanya i el corder, així com campanyes promocionals amb la majories de les empreses.

