Talls de trànsit a la ciutat de Lleida per la Cursa de la Dona
Aquest diumenge, de 10.45 h a 13.00 h
L'Ajuntament de Lleida aplicarà restriccions de trànsit aquest diumenge 15 de març entre les 10.45 i les 13.00 hores amb motiu de la celebració de la Cursa de la Dona de Lleida 2026. Els talls afectaran diverses vies principals de la ciutat, incloent-hi el Camí de Grenyana, el pont de Pardinyes en direcció al centre urbà, i diversos trams de l'avinguda Tortosa entre el pont, Corregidor Escofet, Baró de Maials i Roger de Llúria, així com Comtes d'Urgell i l'avinguda del Segre. El pont Vell quedarà tallat durant el pas dels participants, mentre que l'avinguda de Madrid es tallarà en el moment de la sortida.
La prova esportiva, organitzada per GoGoGoRunners Club Esportiu amb la col·laboració municipal, comptarà amb un recorregut de 5,6 quilòmetres que s'iniciarà a les 11 del matí a la canalització del riu Segre. Els participants podran completar el trajecte corrent o caminant, en una edició que preveu superar les 2.300 inscripcions de l'any anterior. L'esdeveniment té caràcter intergeneracional i està obert a homes i dones de totes les edats.
El traçat partirà des de la canalització del riu Segre i continuarà per la passarel·la del Liceu Escolar, avinguda Madrid, avinguda del Segre, carrer Roger de Llúria, carrer Comtes d'Urgell, carrer Corregidor Escofet i avinguda Tortosa, per travessar posteriorment el pont de Pardinyes i retornar al punt de sortida inicial.
Objectiu solidari contra el càncer de mama
La cursa destina la recaptació econòmica a impulsar una nova línia d'investigació del Grup d'Investigació en Biomarcadors en Càncer de l'IRB Lleida, en col·laboració amb l'Hospital Universitari de Vilanova. El projecte se centra en l'anàlisi de líquid pleural en pacients amb càncer de mama, amb l'objectiu de seleccionar teràpies oncològiques més eficaces i amb menys toxicitat. Part dels fons es destinaran també a la Beca Marta Santamaria.
Canvis en el recorregut i serveis infantils
Entre les novetats d'enguany destaca l'habilitació d'un espai infantil a la ludoteca de Cappont per a nens i nenes d'entre 2 i 12 anys, una mesura orientada a facilitar la conciliació familiar dels participants. Pel que fa al traçat, els corredors no passaran per Príncep de Viana a causa de la posada en funcionament de la nova estació d'autobusos, desviant-se pel carrer Roger de Llúria.
Activitats complementaries el cap de setmana
El dissabte 14 de març a les 17.00 hores se celebrarà la Cursa Infantil amb categories d'I3 a benjamí, amb distàncies que oscil·len entre 100 i 600 metres. El mateix diumenge 15, abans de la sortida principal, es durà a terme un taller amb els Castellers de Lleida i una sessió de zumba per escalfar motors.
Informació sobre inscripcions i dorsals
La inscripció a la Cursa de la Dona Hyundai Lleida té un cost de 12 euros, mentre que la infantil val 5 euros i inclou samarreta, berenar, assegurança i medalla. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web oficial www.cursadeladonalleida.com o en punts presencials de la ciutat. La recollida de dorsals es farà els dies 12, 13 i 14 de març al Museu de l'Automoció Roda Roda.