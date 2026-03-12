Hisenda intensificarà enguany el control: això és el que vigilarà
El negoci digital, els patrimonis ocults i l'economia submergida, en el punt de mira de l'Agència Tributària
L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha presentat el seu Pla de Control Tributari 2026, que prioritza la lluita contra el frau fiscal mitjançant l'ús de nova informació financera. El pla se centra especialment en el control del negoci digital, els patrimonis ocults i l'economia submergida, amb especial atenció a les societats amb xifres de negoci elevades i persones físiques amb patrimonis rellevants.
Segons ha informat l'organisme aquest dijous, l'obtenció d'informació mensual dels cobraments amb targeta permetrà millorar substancialment el control de possibles ocultacions d'activitats empresarials o professionals. Aquesta mesura facilitarà la detecció de l'ús de societats pantalla i altres entitats instrumentals que s'utilitzen per evadir impostos.
Vigilància dels dipòsits fiscals d'hidrocarburs
El pla estableix que cal extremar la vigilància de l'operativa dels dipòsits fiscals per evitar un desplaçament del frau en l'àmbit dels hidrocarburs. Aquesta actuació s'emmarca dins d'una estratègia més àmplia per millorar el control dels entramats de facturació irregular que operen en diversos sectors econòmics.
Reforç del control en construcció i immobiliari
En l'àmbit de la construcció i el sector immobiliari, l'AEAT vol reforçar les actuacions de control i prevenció del frau incloent totes les fases: promoció, construcció, comercialització i intermediació. El pla prestarà especial atenció a la utilització abusiva de subcontractes i la deducció improcedent de despeses financeres, pràctiques habituals per reduir artificialment la base imposable.
Facilitats per al pagament de deutes
Entre les novetats del pla, destaca també la intenció de facilitar el pagament de deutes amb targeta directament a les oficines de l'Agència, una mesura que pretén simplificar els tràmits per als contribuents i millorar la recaptació tributària de manera més eficient.