Un poble de Lleida renuncia al servei de banca mòbil... perquè no el fa anar ningú
El servei itinerant no ha atès cap usuari a la Baronia. El 2025, quaranta-tres municipis catalans es van donar de baixa
La Baronia de Rialb ha aprovat en un ple renunciar al servei de banca mòbil després de constatar que cap veí del municipi no l’ha utilitzat des que va entrar en funcionament el desembre del 2024. Fonts del consistori van explicar que l’oficina itinerant no ha atret cap usuari per fer les seues gestions durant aquest període. Van afegir que la proximitat amb Ponts, a poc més de dos quilòmetres, i el fet que al municipi no hi ha cap botiga ni servei, provoca que molts ja aprofiten una sortida de compres per anar al banc.
EDUARDO BAYONA
“Al no registrar-se cap operació hem decidit prescindir de la banca mòbil en aquest municipi, que és molt disseminat i en el qual la implantació no ha estat efectiva.” En el seu moment van sol·licitar el servei perquè van considerar que podia afavorir la ciutadania, malgrat que no ha estat així per les característiques del municipi.
Pel seu costat, la conselleria d’Economia va confirmar que la renúncia de la Baronia no és un cas aïllat i a Lleida també s’han donat de baixa del servei els municipis de Clariana de Cardener, al Solsonès, i la Granyanella, a la Segarra. Va afegir que el plantejament del servei no encaixa en municipis gaire dispersos.
Per una altra banda, a Lleida la banca mòbil dona servei a 116 municipis, 98 dels quals no han tingut mai oficina bancària. Fins al novembre passat, el banc itinerant va rebre 1.590 visites (16% del total) i va atendre 4.332 persones.