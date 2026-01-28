Els calçots del Pla arriben a Bèlgica
La firma El Rebost de Ponent impulsa la venda online i s’estén per Espanya i diversos països d’Europa. Espera servir més de dos milions d’unitats d’aquest producte, una xifra rècord
La campanya de calçots avança amb xifres rècord a Castellnou, que mira cap a Europa: la venda online ha portat aquest producte a països com França, Dinamarca i Bèlgica, a més de reforçar la seua presència en diferents punts d’Espanya. En aquest context d’expansió i augment de la demanda, tant productors com distribuïdors afronten una de les temporades més intenses dels últims anys. Segons Jordi Llanes, propietari d’El Rebost de Ponent, “tenim una mida de calçots espectacular i, com sempre, molt dolços”, afirma. Atribueix part de la qualitat a “la varietat de ceba blanca típica de Lleida”. El creixement de la demanda, afegeix, se situa entre el 10% i el 15% respecte al mateix període de l’any passat.
Actualment, el grup serveix entre 80.000 i 90.000 calçots cada cap de setmana, sumant l’activitat del restaurant i la xarxa de botigues. La previsió és que a mitjans de febrer, coincidint amb el pic de la temporada, s’assoleixin els 150.000 calçots setmanals. “Si tot va com esperem, tancarem la campanya entre els dos milions i els dos milions i mig de calçots, cosa que suposaria tornar a batre el nostre propi rècord”, apunta Llanes.
L’empresa compta amb onze punts de venda propis i proveeix fins a una trentena d’establiments, repartits principalment per la demarcació de Lleida i la província de Barcelona. Aquest any, a més, se n’han incorporat altres de nous a Martorell i Esparreguera, oberts des de principis de desembre. “L’acceptació a Barcelona està sent molt bona i la gent està molt contenta”, afegeix.
Un dels motors d’aquest creixement és la venda per internet. Sergi Llanes, el responsable del canal digital, explica que el projecte va arrancar la temporada anterior i no ha deixat de consolidar-se. “Cada vegada hi ha més interès pels calçots. Fem enviaments a qualsevol punt de l’Estat i a diversos països europeus”, detalla. L’activitat s’articula a través de les pàgines web calsotsacasa.com i calsotsonline.com, que és des d’on es gestionen comandes en formats diferents.
El Sergi destaca la diversitat del públic comprador: “Hi ha molts catalans que viuen fora i volen mantenir la tradició, però també hi ha gent que no és catalana i que descobreix el producte per primera vegada.” Els enviaments tarden, a Espanya, unes 24 hores i uns tres dies en altres països.
Els packs poden incloure, a banda del producte principal, salsa i accessoris: “El pack més complet porta els calçots, la salsa tradicional, els complements i els pitets”, concreta. “Cada any batem el nostre propi rècord”, resumeix el Jordi. “Anem creixent a poc a poc, però de manera constant, i això ens anima a continuar apostant pel producte i per la qualitat.”