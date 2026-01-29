TURISME
El 80% d’allotjaments de turisme rural de Lleida no permeten reserves al seu web
Un informe adverteix de la seua dependència de portals i mitjancers. La Càtedra de Turisme d’Interior de la UdL analitza la maduresa digital del sector a Lleida
Només dos de cada deu establiments de turisme rural de Lleida (entesos com a allotjaments de diferents sectors de turisme d’interior i de muntanya) permeten tramitar reserves online a través de les seues pàgines web.
La reserva de places mitjançant el seu propi domini s’ha detectat únicament en un 21% dels establiments, mentre que els pagaments online es redueixen al 14% dels 263 negocis consultats en un estudi dut a terme per la Càtedra de Turisme d’Interior i Muntanya de la UdL.
L’informe constata que “aquesta baixa integració del comerç electrònic limita la capacitat de captar reserves directes i incrementa la dependència de portals i mitjancers, especialment en temporada alta”. L’informe porta la firma del geògraf Jaume Macià Amorós, que remarca que aquest turisme, que inclou natura, experiències i serveis associats, copa tres de cada quatre euros de despesa turística.
El document, que analitza precisament la maduresa digital dels establiments de turisme d’interior a Lleida, assenyala també que un setanta per cent dels viatgers planifiquen i comparen allotjaments a través d’internet, la qual cosa fa que la presència digital dels negocis sigui un factor clau per a la captació de demanda i la desestacionalització.
Tanmateix, el 45% dels establiments consultats tenen un perfil d’informadors virtuals (web complet però sense opcions de reserva o interacció més enllà de plataformes de contractació com Booking). Es tracta, sobretot, de negocis de tipus familiar, mentre que el 39% (sobretot, no familiars) són gestors digitals integrals. Un altre 16% són “aparadors digitals”.
Per aquest motiu, el document recomana accelerar la digitalització del sector per tal d’augmentar les reserves directes, reduir la dependència de mitjancers i “reforçar el posicionament de Lleida com a destinació rural autèntica i innovadora”.