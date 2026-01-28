MENORS
La mare que va acusar la seua exparella de segrestar una filla recupera la nena
D’origen lleidatà, té de nou la petita, que ha estat en un centre a Itàlia
La mare d’origen lleidatà que va acusar la seua exparella de segrestar la Gina, una filla de 5 anys, ha recuperat la petita, que ha passat setmanes en un centre de menors d’Itàlia, on se la va emportar el pare. La nena és amb la seua mare al Prat gràcies a la col·laboració ciutadana, l’assessorament judicial i l’ajuda institucional, es va informar ahir a les xarxes. Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de les autoritats italianes i detectius privats, van localitzar el passat 23 de desembre la Gina, una nena de 5 anys que el seu pare no va tornar a la mare, Laia Castelltort, al Prat de Llobregat en un cas de sostracció de menors, com va informar SEGRE. La mare havia denunciat la desaparició i el possible segrest per part del progenitor el 14 de desembre després que no li tornés la nena. Al cap de tres setmanes que fos localitzada, la petita seguia en un centre de menors pendent de ser tornada a Catalunya, cosa que ara ha ocorregut. Un dels problemes amb què es va trobar la mare, Laia Castelltort, van ser les despeses jurídiques a què havia de fer front. Per això, va impulsar una campanya per recaptar fons que van divulgar nombroses persones a les xarxes, entre elles l’influencer Postureig de Lleida. Laia va explicar fa unes setmanes que “afronto uns costos judicials molt elevats: necessito contractar advocats habilitats a Itàlia per aconseguir que la Gina torni a casa, i he d’afrontar quatre processos oberts a Espanya contra el pare, tant civils com penals. La suma pot arribar als 40.000 euros”. L’advocada de la mare, Carla Vall, va assegurar a començaments de gener a El Prat Digital que “és un cas de violència vicària i s’han vulnerat els drets de la Gina, que és la víctima directa i a qui s’està instrumentalitzant per danyar la mare”. La lletrada va afegir que “hi ha diversos delictes i causes en aquest cas, existeix una sostracció de caràcter internacional amb la clara intenció d’impedir que la nena tingui accés al seu entorn proper”. La lletrada va dir que “estem davant d’una situació de bloqueig perquè Itàlia fa valer la seua competència per sobre de la nostra. És incomprensible perquè tenim una resolució d’un jutjat del Prat que ha resolt que la nena ha de ser retornada a la seua llar i a la seua mare”. La història, tret de sorpreses, ha tingut un final feliç i la Gina ja està una altra vegada amb la Laia.