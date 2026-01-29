El preu de l’habitatge a Andorra assoleix el seu màxim històric, amb prop de 4.400 euros/m²
L’oferta es redueix un 12,7% i les compravendes pugen un 65,2%
El preu mitjà de l’habitatge a Andorra ha registrat un màxim històric, arribant als 4.373 euros per metre quadrat, segons recull el quart informe d’anàlisi del mercat immobiliari del Principat que el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) ha presentat aquest dijous. L’anàlisi ha estat elaborada pel catedràtic Luis Alberto Fabra, que ha detallat que el preu mitjà del metre quadrat registrat durant el tercer trimestre de 2025 s’ha incrementat un 12,9% respecte al mateix període de 2024.
Des del punt de vista de l’oferta, a finals del tercer trimestre, als portals immobiliaris hi havia un total de 1.555 habitatges a la venda, un 12,7% menys de les que hi havia disponibles a finals del mes de juny.
Tot i així, l’estudi constata un "fort dinamisme" de l’activitat, amb 575 transaccions durant el tercer trimestre del 2025, el que suposa un increment del 65,2% respecte al mateix període del 2024. Una altra dada rellevant és que el 40,7% de l’oferta de pisos presenta un preu mitjà d’entre 500.000 i 1.000.000 d’euros, un 32,3% valen més de 1.000.000 d’euros mentre que només el 7,5% es poden adquirir per menys de 300.000 euros.
Oferta de lloguer
Quant a l’oferta de lloguer, l’estudi mostra que s’ha reduït "significativament", situant-se a 165 habitatges davant els 265 que hi havia a finals del primer semestre, amb un preu per metre quadrat ofert de 25,7 euros/m²/mes. Finalment, Fabra també ha assenyalat que el nombre d’operacions per cada mil habitants és de 25, una xifra "molt superior" a les registrades en els països de l’entorn, el que segons la seua opinió evidencia l’impacte de la inversió estrangera.