L'estació de Grandvalira denuncia amb un vídeo dos esquiadors imprudents que passaven per Arinsal amb risc d'allau
Dos esquiadors de muntanya van ignorar els avisos de risc d'allaus i van estar a punt de ser atrapats per una allau controlada
Grandvalira ha fet pública una denúncia mitjançant un vídeo on s'observa la imprudència de dos esquiadors de muntanya a Arinsal. Els fets van tenir lloc el dimecres 28 de gener de 2026, quan aquestes dues persones es trobaven al pic del Port Negre, una àrea expressament tancada. Segons ha informat el Diari d'Andorra, els esquiadors van transitar per la zona pocs segons abans que es produís una allau controlada, una situació que podria haver tingut conseqüències fatals. L'estació ha subratllat que els esquiadors "han fet cas omís de les indicacions d'un treballador" i van continuar ascendint per l'estació "malgrat les advertències d'allau i la senyalització visible de no traspassar la zona". Grandvalira ha remarcat que "en el moment que han passat ambdós esquiadors, la càrrega explosiva per desencadenar l'allau en qüestió, ja estava col·locada, i per tant no es podia fer res per aturar-la". L'estació recorda que aquest tipus d'actuacions són "altament imprudents i posen en risc" tant els usuaris com els professionals que treballen per garantir la seguretat del domini.
Aquesta imprudència es produeix en un context on les estacions de Grandvalira Resorts registren acumulacions de neu significatives, augmentant el risc d'allaus. Per aquesta raó, els equips de seguretat del domini treballen sense descans per assegurar la muntanya. Durant l'execució del PIDA, el Pla d'Intervenció de Desencadenament d'Allaus, les zones com el pic del Port Negre romanen tancades al públic per motius de seguretat, ja que s'hi realitzen operacions controlades per prevenir allaus espontànies.
Les estacions insisteixen en la importància cabdal de respectar els horaris establerts per als circuits d'esquí de muntanya. Aquests circuits estan dissenyats i habilitats específicament per garantir la seguretat dels practicants. Hi ha franges horàries diferenciades: alguns circuits són accessibles de 9 a 17 hores, mentre que d'altres ho són entre les 17 i les 22 hores. Fora d'aquests períodes, es duen a terme treballs essencials amb màquines trepitjaneu i operacions de seguretat com el PIDA, que impliquen riscos considerables per a qualsevol persona que es trobi a la zona. A més, es recalca que els cables de les màquines poden ser extremadament perillosos i provocar accidents greus si no es respecten les indicacions.