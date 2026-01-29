MOBILITAT
L’odissea d’anar en Rodalies
Els usuaris lleidatans, entre la resignació i l’aventura de no saber quan arribaran a la seua destinació. Abunden els que utilitzen l’autobús quan volen evitar imprevistos en els seus viatges
L’accident de Gelida i les posteriors suspensions del servei han posat en evidència el pèssim estat de la xarxa de Rodalies a Catalunya. No obstant, el deteriorament no és recent, sinó que es remunta a fa anys. Així ho constaten els usuaris lleidatans de la línia a Manresa i de la costa, que ja s’han resignat que els trens alterin el seu dia a dia.
Els passatgers de Rodalies viuen en una espècie d’aventura constant. La tònica general és de resignació: estan acostumats als retards i a les cancel·lacions. SEGRE ha comprovat com és un viatge d’anada i tornada de Lleida a Manresa per la línia RL4.
A les dotze del matí, a l’estació de Lleida-Pirineus hi ha sensació de calma. Diverses persones fan cua per preguntar sobre la situació i aconseguir els seus bitllets, ara gratuïts per a Rodalies. Per arribar a la capital del Bages, els lleidatans han d’anar fins a Cervera amb tren i després agafar un autobús que espera a la mateixa estació, ja que des d’allà fins a Manresa la via acumula diversos punts en mal estat.
Encara que el tren –que no anava ple– surt puntual de Lleida, acaba arribant a la capital de la Segarra a les 13.20, uns quinze minuts més tard del que estava previst. “Sol arribar tard, mai a l’hora que posa al web”, asseguren dos estudiants de Bellpuig, que donen per fet no arribar a classe a l’hora. També és una cosa habitual per als que van a la UAB, segons assenyala el Marc, de Manresa, que en moltes ocasions també suporta demores d’entre 30 i 45 minuts per poder tornar a casa.
A Cervera, una informadora indica als passatgers que van a Manresa que han de creuar les vies per sota i caminar fins a un bus al qual en pugen mitja dotzena, a qui a Calaf se’n sumen quatre més.
L’arribada a la porta de l’estació de Manresa –que està inoperativa– es produeix a les 14.17 (estava prevista per a les 14.04). Un trajecte de més de dos hores que, amb cotxe, seria de menys d’una i mitja.
Per tornar a Lleida, cal agafar un bus a la porta de la mateixa estació, on es concentren viatgers procedents de Martorell, Terrassa o Vilafranca del Penedès. Les converses reflecteixen incertesa, especialment sobre quan tornaran a funcionar els trens. “Jo crec que no ho sap ningú”, comenta un dels treballadors de l’estació.
Abans que surti el bus convencional, l’arribada del qual a Cervera connecta amb la sortida del tren cap a Lleida, marxa una furgoneta que para als pobles entre Manresa i Cervera. El conductor explica que dimarts el tren se’n va anar abans que arribessin els passatgers i que la informadora pogués reaccionar. A més, assenyala que el tren de Cervera a Lleida està registrant retards d’entre 15 i 20 minuts. Una de les ocupants del bus de tornada és la Laura, una veïna de Tàrrega que va haver d’anar a Barcelona per temes administratius. Detalla que ha apostat per BlaBlaCar per a l’anada i que prefereix utilitzar l’autobús en lloc del tren. Tanmateix, ha agafat per error un bus fins a Berga i n’ha hagut d’agafar un altre fins a Manresa per ara fer transbord.
Malgrat sortir cinc minuts tard, el bus arriba a temps per agafar el tren fins a Lleida, que finalitza el seu trajecte a les 18.33 en lloc de les 18.26.