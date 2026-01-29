Un lífting per a dos avingudes
L’ajuntament projecta condicionar les de les Garrigues i Jaume I i facilitar-hi el pas de vianants. Estima la inversió necessària per fer-ho en més de mig milió d’euros
L’ajuntament de les Borges Blanques projecta reformar dos de les entrades al nucli urbà: les avingudes de les Garrigues i Jaume I. L’absència de voreres en bona part del traçat dificulten actualment la circulació de vianants, i en especial de persones amb mobilitat reduïda. El consistori proposa reparar aquesta deficiència construint voreres on no n’hi ha i ampliant-les allà on són estretes. També planteja modificar algunes interseccions amb altres carrers per millorar la seguretat viària. Aquestes accions figuren en el pla de mobilitat que prepara el consistori. El document, en els primers passos de la tramitació ambiental davant de la Generalitat, estableix com a objectiu “millorar la qualitat de l’espai públic amb carrers pensats per a les persones”.
A l’avinguda de les Garrigues, el pla de mobilitat destaca que “no hi ha voreres en el 75%” del traçat i que, on sí que n’hi ha, “són estretes”. També adverteix que l’aparcament “no regulat” a la zona dificulta el pas dels vianants i d’un tram on la presència de grava a terra “limita el pas de persones amb diversitat funcional”.
La planificació de l’ajuntament preveu també, en aquest sentit, reparar el paviment i suprimir elements que interfereixen el pas de vianants com pals elèctrics i arbres. El cost d’aquestes intervencions s’estima en 215.000 euros.
Quant a l’avinguda Jaume I, el pla destaca l’absència de vorera en part del traçat, mentre que on sí que n’hi ha resulta “inaccessible” en alguns punts per a les persones amb mobilitat reduïda.
Així mateix, apunta a l’existència d’edificis que ocupen espai de la via pública. La proposta del consistori preveu “eliminar la zona d’aparcament davant de l’escola” Mare de Déu de Montserrat i construir una vorera a la sortida del centre educatiu amb almenys 2,5 metres d’ample protegida per una barana.
En lloc del pàrquing que planteja eliminar, preveu “adquirir i asfaltar el pàrquing dissuasiu a l’extrem oest de l’escola”, entre altres mesures. En aquest cas, la inversió necessària es calcula en 315.000 euros.
Un miler de places per aparcar
Val a recordar que el pla de mobilitat de les Borges Blanques contempla habilitar més d’un miler de places d’aparcament en solars de propietat privada. Per disposar-ne, proposarà als propietaris que els cedeixin de forma temporal a canvi que aquestes finques quedin exemptes de l’impost de béns immobles (IBI). És una fórmula per disposar d’espais de pàrquing que el consistori ja ha fet servir anteriorment.