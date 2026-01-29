INFRAESTRUCTURES
Obres entorn del col·legi del Vinyet de Solsona
La Diputació portarà a terme una actuació de millora a la travessia urbana de Solsona, a la carretera LV-4241, per reforçar la seguretat viària de l’entorn de l’escola del Vinyet. El projecte, que compta amb un pressupost de 814.740 euros, inclou la construcció d’una rotonda a la intersecció amb la C-462z, que servirà per regular el trànsit i reduir la velocitat dels vehicles entorn del col·legi. La iniciativa contempla a més la renovació del ferm i la repavimentació, així com la correcció de deficiències en el drenatge. D’altra banda, es prolongaran les voreres, s’habilitarà un carril bici, s’instal·laran passos de vianants i es millorarà la il·luminació.
La diputada de Serveis Tècnics de la corporació, Cristina Morón, va destacar que respon a la necessitat d’adaptar la travessia a un ús més urbà.