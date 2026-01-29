Reclamen reparar la carretera A-242 a Fraga
Seròs ho demana al Govern d’Aragó pel mal estat del ferm. És l’accés més ràpid per anar a les platges de Tarragona
L’ajuntament de Seròs prepara una reclamació que remetrà al Govern d’Aragó pel mal estat de la carretera A-242 des del límit de la província de Lleida fins a la rotonda de l’A-2, en el terme municipal de Fraga. Aquesta via serveix de connexió per a vehicles i camions de mercaderies des de l’autovia A-2 fins a la C-12 al seu pas per Maials, van indicar fonts del consistori. “El ferm està molt degradat, amb nombrosos clots i esquerdes des de fa anys i a la zona aragonesa els treballs es limiten a tapar forats, una actuació que es va portar a terme a mitjans d’aquest mes”, van remarcar. Per contra, l’estat de la calçada a la zona lleidatana és bo, per la qual cosa es reclama una intervenció perquè tot el trajecte quedi en les mateixes condicions. Gran part del deteriorament es deu al fet que és molt utilitzada per camions, a banda de ser la via que molts aragonesos utilitzen per anar a les platges de Cambrils, Salou i el delta de l’Ebre de la forma més ràpida els mesos d’estiu. La diferència de l’estat del ferm en una i altra comunitat es constata a simple vista en el límit provincial, van puntualitzar.
D’altra banda, la Generalitat està immersa en la millora del tram català de la carretera de la Granja d’Escarp a Mequinensa, mentre que el trajecte aragonès va bastant més endarrerit. L’objectiu és guanyar seguretat en els 4,3 km del tram català, mentre que no hi ha data per revertir el deteriorament en territori aragonès.