Remuntadors de BTT fins als cims dels senders
Oferta als aficionats a aquest esport, tant debutants com especialistes . Vehicles 4x4 pugen els ciclistes fins a la part alta de les trialeres
El Centre BTT del Sindicat de Tarrés suma noves prestacions per als ciclistes que vulguin utilitzar alguna de les rutes senyalitzades de la localitat. Amb aquesta finalitat, s’ha posat en marxa un nou servei de remuntadors que està especialment dirigit als debutants, però també als més experimentats. D’aquesta manera, “es proposa remuntar els ciclistes fins a la zona més alta dels senders més tècnics amb un vehicle preparat amb remolc”, explica Òscar Balsells, gestor del Sindicat.
“D’aquesta manera poden practicar el descens amb total comoditat sabent que tindran un remuntador preparat per facilitar l’ascens a la següent trialera”, va explicar.
També s’ofereix el servei de remuntadors per als debutants, especialment a tots aquells que volen iniciar-se en la BTT, amb dos circuits circulars que combinen senders i camins de fàcil execució que sumen uns 7 quilòmetres i 3 trialeres de fàcil descens de més de 2 quilòmetres cada una, va afegir Balsells.
El punt de partida és els Plans de Tarrés, un bosc on hi ha nombrosos forns de calç i d’on surten moltes trialeres. Els que hi estiguin interessats poden portar les seues pròpies bicicletes o llogar-les al Sindicat.
També s’ofereix el servei de guia que acompanya els aficionats i se’ls ensenya alguns dels racons més espectaculars com són els forns de calç o les cabanes de volta típiques de la comarca de les Garrigues, va remarcar.
Tarrés comença a ser conegut pels amants del ciclisme a causa de la diversitat de camins i senders. La creació d’un centre de BTT i la senyalització de tots els recorreguts han comportat un augment de les persones que estan interessades en aquest enclavament que practiquen aquest esport.
En total, el Sindicat posa a disposició dels esportistes 16 rutes de descens, un circuit circular de 2 quilòmetres per als debutants, una via ciclista de 16 quilòmetres que és similar a una via verda i diversos circuits de BTT.
Conjuntament amb l’agència Ponent Explorers s’ha creat el paquet que inclou el servei de remuntadors i també la possibilitat d’esmorzar o dinar al Sindicat, que els caps de setmana ofereix un bufet de degustació de productes de proximitat promocionant, especialment l’oli de les Garrigues.