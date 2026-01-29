SEGRE

Suspesa la circulació de trens entre Cervera i Tàrrega per risc de despreniment

El tall afecta Rodalies i a la Mitja Distància del tram Lleida-Barcelona i s’ha habilitat servei alternatiu amb autobusos

L’estació de tren de Lleida aquest dijous.

L'estació de tren de Lleida aquest dijous.

La circulació de trens entre Cervera i Tàrrega es troba suspesa cautelarment a causa d’un risc de despreniment sobre la via.

El tall afecta a l'RL4 de Rodalies així com als trens de Mitja Distància del tram Lleida-Barcelona, segons Protecció Civil i Adif. S’ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades.

