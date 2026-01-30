EMERGÈNCIES
Ampli dispositiu per localitzar l’amo de la casa esfondrada a Vilanova de Bellpuig
Preocupació a la localitat per la desaparició del veí després del sinistre. Nombrosos veïns van fer ahir rutes amb cotxe i els Bombers van desplegar una recerca que va finalitzar sense èxit
Els veïns de Vilanova de Bellpuig van portar ahir a terme una intensa recerca per localitzar el propietari de l’habitatge que es va esfondrar a primera hora del matí de dimecres a la localitat (vegeu SEGRE d’ahir) i que va desaparèixer després del succés. La preocupació es va estendre entre els veïns i molts d’ells es van organitzar ahir al matí per escometre la recerca, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat, amb l’objectiu d’obtenir qualsevol pista que permeti saber el seu parador.
El propietari de l’immoble va col·laborar en les tasques de retirada de runa i, pel que sembla, hauria patit un de fort impacte emocional pel que havia ocorregut, que es va saldar amb quatre ferits. Més tard se’l va veure marxar conduint el seu vehicle i des d’aleshores no s’ha tornat a saber res d’ell.
Davant de la impossibilitat de localitzar-lo, els veïns van muntar a primera hora d’ahir un punt de coordinació que inicialment es va ubicar en un magatzem i que, al migdia, es va traslladar a la sala d’actes de l’ajuntament, cedida pel consistori per centralitzar l’operatiu.
Al llarg de la jornada es va fer mig centenar de rutes amb cotxe: primer pels camins més pròxims al nucli urbà i, a mesura que avançaven les hores, ampliant el radi fins a diferents punts de la demarcació. La recerca es va estendre fins i tot a localitats com Puigcerdà i fora de Catalunya, amb desplaçaments cap a Saragossa.
Patrulles dels Mossos i efectius dels Bombers van col·laborar en la recerca amb drons i helicòpters. Paral·lelament, es va penjar cartells amb la imatge del veí i del seu cotxe, que es distribueixen físicament i per les xarxes, sol·licitant col·laboració ciutadana.
Cedeix part de la paret exterior de la Casa de la Vila de Torrelameu
Nou ensorrament ahir a les comarques de Lleida a causa de l’acumulació d’aigua per temporal dels últims dies. Va ocórrer a Torrelameu, a la Casa de la Vila, on va cedir la paret exterior, la qual cosa va provocar que quedés al descobert la paret interior de maó, segons va informar l’ajuntament. A causa de l’ensorrament “entra l’aire fred, aigua i fang dins de la sala”, va explicar el consistori, que va afegir que “la paret dona a un pati interior, per la qual cosa no hi ha cap risc”. No hi va haver persones ferides i tampoc va afectar el trànsit.Les abundants precipitacions dels últims dies augmenten la possibilitat que es produeixin ensorraments i despreniments. La gran majoria dels registrats a la demarcació s’han produït en carreteres com la C-14 a Ribera d’Urgellet o a l’accés a Gerb.
Treballs per enderrocar l’immoble afectat
L’ajuntament de Vilanova va iniciar ahir el desenrunament de l’immoble sinistrat. Els primers treballs van consistir a eliminar les parts amb més risc de col·lapse i a retirar la runa acumulada al carrer per reobrir-la al pas com més aviat millor. L’alcaldessa, Dolors Pascual, va explicar que els operaris van iniciar la demolició pel tram més inestable. “Han començat a enderrocar la paret que tenia perill de col·lapse, i ho estan fent de forma manual i controlada per evitar nous incidents”, va assenyalar. Va apuntar que els treballs podrien continuar amb la demolició de la resta de la façana i d’una paret a la cantonada que sosté la caixa de l’escala. Pascual va afegir que tot indica que podria ser necessari enderrocar l’edifici del tot, encara que la decisió definitiva es prendrà després de la inspecció tècnica. Així mateix, l’alcaldessa va voler fer una crida per demanar la màxima col·laboració ciutadana i qualsevol informació que permeti trobar finalment el veí desaparegut.Pel que fa als ferits en el sinistre, els quatre treballadors que van resultar afectats per l’ensorrament ja han rebut l’alta hospitalària.