Creen un consell de joves per fomentar-ne la participació municipal
Guissona ha posat en marxa el consell municipal de joves amb l’objectiu de donar veu a la joventut en la presa de decisions locals. La primera sessió, celebrada la setmana passada, va reunir més de 20 joves del municipi.
Aquesta reunió va servir per presentar l’òrgan, explicar la seua raó de ser i definir el funcionament. La iniciativa neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai estable de consulta i proposta, des del qual els joves puguin traslladar idees, necessitats i inquietuds relacionades amb les polítiques de joventut.
Durant la reunió també es van abordar les línies generals de les polítiques juvenils del municipi i es va presentar el pla local de joventut 2026-2030, que marcarà les prioritats d’actuació en els propers anys a partir de les inquietuds que sorgeixin.
En aquest punt, es va remarcar el paper clau de la participació juvenil per orientar les accions municipals cap a mesures més útils i ajustades a la realitat del col·lectiu.
L’acte va comptar amb la presència de Víctor Saló, tècnic territorial de Joventut, que va explicar als joves el funcionament d’aquest tipus de consells, així com orientacions pràctiques i exemples d’experiències en altres municipis de la demarcació.